No dia em que o Barcelona anunciou a saída de Xavi Hernández do comando técnico da equipa principal, João Félix publicou uma fotografia do treino, a enaltecer o grupo que tinha vencido a «peladinha».

Ora, em Espanha fizeram eco disso, como o El Chiringuito, que partilhou a imagem do internacional português com uma descrição… especulativa.

«E depois do despedimento de Xavi, João Félix partilha uma fotografia… a festejar no treino», lê-se.

Félix não se ficou e respondeu ele próprio na publicação: «Vocês inventam polémicas onde elas não existem.»