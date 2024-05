Afinal, Xavi Hernández não vai continuar no Barcelona: os catalães anunciaram esta sexta-feira a saída do treinador no final da presente temporada.

Em janeiro, Xavi havia anunciado a demissão do cargo, depois de uma série de maus resultados. No entanto, em concordância com o presidente Joan Laporta, o técnico decidiu voltar atrás e informou, no passado dia 25 de abril, que ia ficar no clube.

Ora, esse volte-face durou um mês, já que Laporta comunicou a Xavi durante esta manhã a demissão do antigo internacional espanhol, conforme se pode ler no comunicado publicado pelos blaugrana.

Xavi ainda vai orientar a equipa de João Cancelo e João Félix frente ao Sevilha, na última jornada da La Liga, antes de deixar o cargo ao fim de dois anos e meio, nos quais conquistou um campeonato e uma Supertaça de Espanha.

De acordo com a imprensa espanhol, o alemão Hansi Flick prepara-se para ser o novo treinador do Barça.