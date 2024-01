Xavi anunciou, este sábado, após a derrota frente ao Villarreal (3-5), que irá deixar o cargo de treinador do Barcelona no final da temporada.

«Temos conversado sobre isso com [o presidente] Laporta e, como "culé", acho que o clube precisa de uma mudança de dinâmica. O melhor é sair no dia 30 de junho. Dito isto, darei o meu melhor nos restantes quatro meses», disse, em conferência de imprensa, antecipando qualquer questão dos jornalistas.

Face à quinta derrota nos últimos 12 jogos, e um desaire que surge após a eliminação da Taça do Rei, o técnico, de 44 anos, entende que não deve continuar ao leme do clube que, outrora, representou como capitão.

«Não quero ser um problema. A solução é deixar de ser treinador. Disse ontem [sexta-feira] que cá estou há dois anos e meio, já disse que é hora de valorizar o meu trabalho. [Por isso,] É hora de mudar a dinâmica», reiterou Xavi.

Esclarecendo que não está no Barcelona por questões financeiras, o treinador não resistiu à derrota ante o Villarreal, partida que descreve como a mais «cruel» da carreira enquanto timoneiro.

«Sinto-me o mais responsável, acho que foi feito um trabalho muito bom, mas o nosso projeto deve terminar a 30 de junho. Acho que isso libertará os jogadores e aliviará a situação geral no clube. Há dias que estou com esta decisão tomada. Fui solução há dois anos e três meses, mas agora, pensando com o coração e no clube, o melhor é que eu saia. Agradeço a confiança».

O Barcelona ocupa o terceiro lugar da La Liga, a 10 pontos do líder Real Madrid. Além disso, os catalães, onde (ainda) alinham Félix e Cancelo, vão competir nos «oitavos» da Liga dos Campeões.

Nos últimos dois anos, Xavi conquistou uma Liga e uma Supertaça pelo clube do coração.