O Barcelona perdeu, em casa, com o Villarreal por 5-3, num grande jogo de futebol da jornada 22 da La Liga. João Félix foi titular nos catalães, enquanto João Cancelo entrou ao intervalo da partida e regressou à competição quase um mês depois. Gonçalo Guedes foi lançado no segundo tempo no conjunto visitante e marcou e assistiu no encontro.

A equipa de Marcelino Toral marcou primeiro aos 41 minutos por Gerard Moreno, após assistência de Sorloth. O avançado espanhol já tinha finalizado da melhor forma aos 22 minutos, mas o golo foi anulado devido a fora de jogo.

Ao intervalo, Xavi lançou João Cancelo e o internacional português esteve em destaque, mas pelas piores razões, aos 54 minutos. O defesa falhou por completo o corte e permitiu a Akhomach, formado no Barcelona, marcar à antiga equipa. O jogador marroquino não festejou e Cancelo acabou a pedir desculpa aos adeptos dos blaugrana.

Contudo, os catalães completaram a reviravolta em 11 minutos. Aos 60 minutos, e já sem João Félix em campo, Gundogan reduziu e oito minutos depois, o médio alemão assistiu Pedri, que fez o 2-2. A reviravolta do Barcelona ficou completa graças a um autogolo de Bailly aos 71 minutos.

Ainda assim no relvado estava Gonçalo Guedes, que tinha entrado aos 58 minutos. O avançado português foi por ali fora e rematou colocado para o 3-3 aos 84 minutos. Estreia a marcar do ex-jogador do Benfica pelo Villarreal, a passe de Sorloth.

Quando parecia que o encontro ia terminar empatado, Guedes voltou a aparecer já bem para lá do minuto 90. Aos 90+9, o avançado esteve na jogada do 4-3, que foi finalizada com sucesso por Sorloth.

Golpe de teatro no Estadi Olímpic Lluís Companys, que não ficou por aqui. O Barcelona foi com tudo à procura do empate, mas quem acabou por colocar um ponto final na partida foi o conjunto de Marcelino Toral. Gonçalo Guedes e assistiu e Morales atirou para as redes dos catalães.

Com este resultado, a equipa de Xavi continua no terceiro lugar da La Liga, com 44 pontos e está a 10 do líder Real Madrid. O Villarreal ocupa o décimo quarto posto, com 23 pontos.