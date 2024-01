O Barcelona perdeu por 4-2 no terreno do Athletic Bilbao e foi eliminado nos quartos de final da Taça do Rei. O jogo chegou empatado a dois golos ao fim do tempo extra e, no prolongamento, os irmãos Williams carimbaram a passagem da formação do San Mamés.

O encontro começou praticamente com o golo dos anfitriões. Poucos segundos após o apito inicial, Gorka Guruzeta aproveitou a confusão na área do Barça para abrir o marcador.

Ainda antes do intervalo, um golo caricato de Robert Lewandowski (26m) e um remate certeiro de Lamine Yamal (32m) completaram a reviravolta catalã.

Contudo, a abrir a segunda parte, Oihan Sancet fez o empate, aos 49 minutos.

João Félix foi lançado aos 78 minutos – João Cancelo ficou no banco – mas o resultado não sofreu alterações até aos 90. No prolongamento, Iñaki Williams (105+2m), que chegou esta manhã depois da presença na CAN, apontou o 3-2.

Numa altura em que o Barcelona estava lançado para o ataque, o mais novo dos irmãos Williams sentenciou a partida com o golo que levou o Athletic às meias-finais (120+1m).

Depois da Supertaça espanhola, a equipa de Xavi perde mais uma possibilidade de conquistar um troféu esta temporada.