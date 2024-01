Num jogo que servia para acertar calendário, o Bayern Munique voltou aos triunfos na receção ao Union Berlim (1-0).



A partida, que era referente à 13.ª ronda da Bundesliga, acabou por ser decidida por Raphael Guerreiro. O internacional português aproveitou um remate de Harry Kane à trave para na recarga marcar de trivela, resolvendo um encontro que estava difícil para os bávaros.



Pouco depois, o conjunto de Thomas Tuchel fez o 2-0, mas o golo de Harry Kane foi invalidado após intervenção do VAR. O treinador emblema da capital, Nenad Bjelica, foi expulso à entrada para os vinte minutos finais depois de se ter envolvido numa altercação com Leroy Sané.



Classificação da Bundesliga



Com esta vitória, o Bayern chegou aos 44 pontos e encurtou para quatro a diferença pontual para o líder Bayer Leverkusen. Por seu turno, o Union Berlim é 15.º com 14 pontos.



