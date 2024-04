A imprensa inglesa noticia que o Manchester United está recetivo a ouvir propostas por quase todos os jogadores do plantel e os internacionais portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot estão incluídos nesse lote.

O capitão dos «red devils» garante que não pensa deixar Old Trafford, mas não fecha a porta a uma mudança de ideias que, a acontecer, será só depois do Campeonato da Europa, que arranca em junho.

«Não penso, neste momento, noutras coisas. Não depende só de mim. Um jogador tem de sempre querer cá estar, mas, ao mesmo tempo, têm de querer que ele cá fique e, neste momento, sinto isso de ambas as partes», começou por dizer, em entrevista à DAZN.

«Esta época não foi ao nível que desejava, individual e coletivamente. Podemos acabar a época a ganhar a Taça de Inglaterra, depois temos o Europeu, que é muito importante para nós. Se tiver de pensar em não continuar na Premier [League], será só depois do Europeu. Nada me vai tirar o foco deste final de campeonato e do Europeu. Não há nada mais importante que isso neste momento», completou.