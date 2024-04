Não há duas em três, Bruno Fernandes volta a liderar o top-10 de melhores portugueses no estrangeiro, de acordo com o ranking elaborado pelo Sofascore, parceiro do Maisfutebol.

O internacional português apontou um bis e fez ainda uma assistência no triunfo por 4-2 do Manchester United sobre o Sheffield United, a contar para a 29.ª jornada da Liga Inglesa. Recordar que os «red devils» estiveram em desvantagem no encontro por duas vezes, mas acabou por ser o internacional português a resolver.

Bruno Fernandes lidera a lista desta semana, com 9.3 de pontuação, superando assim os 9.1 de Daniel Podence (Olympiacos) e os 8.7 de Otávio (Al Nassr), que fecham o «top-3».

Nas restantes posições surgem Rúben Neves (Al-Hilal), João Silva (KV Kortrijk), Nuno Reis (Melbourne City), Gonçalo Ramos (PSG), Hélder Lopes (Hapoel Be'er Sheva), Chiquinho (Olympiacos) e Raphäel Guerreiro (Bayern Munique).

Confira a lista completa desta semana: