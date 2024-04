Os Boston Celtics venceram, na madrugada desta terça-feira, os Miami Heat por 102-88.

Sem Neemias Queta, a formação visitante ampliou para 3-1 a vantagem na série e pode confirmar a passagem às meias-finais da Conferência Este, esta quinta-feira. Destaque para os 38 pontos de Derrick White, muito importantes para garantir novo triunfo dos Celtics.

Quanto à Conferência Oeste, Denver Nuggets e Oklahoma City Thunder juntaram-se aos Minnesota Timberwolves nas meias-finais.

No recinto dos New Orleans Pelicans, a formação de Oklahoma triunfou por 97-89 e fechou sem derrotas a série, com um 4-0. Shai Gilgeous-Alexander foi o grande destaque da noite, com um «duplo-duplo», de 24 pontos e dez ressaltos. Resta agora saber quem vai medir forças com os Thunder nas «meias» da Conferência, tendo em conta que LA Clippers e Dallas Mavericks têm duas vitórias cada.

A outra equipa a seguir em frente nos playoffs foi os Denver Nuggets, que bateram os LA Lakers de LeBron James por 108-106 e confirmaram assim o triunfo por 4-1 na série. James com um «duplo-duplo» de 30 pontos e 11 assistências ainda tentou contrariar o favoritismo dos Nuggets, mas o MVP da última época, Nikola Jokic tratou de acabar com as esperanças dos Lakers, ao assinar 25 pontos e 20 ressaltos.

Nas «meias» da Conferência Oeste, a formação de Denver vai medir força com os Minnesota Timberwolves, que na última segunda-feira derrotaram os Phoenix Suns.