O Palmeiras de Abel Ferreira não foi além de um empate a zero diante do São Paulo, a contar para a quarta jornada do Brasileirão.

Depois do triunfo por 3-2 contra o Independiente del Valle, na passada sexta-feira, para a fase de grupos da Taça dos Libertadores, os comandados do técnico português procuravam também regressar às vitórias para o campeonato.

No entanto, frente à equipa do português João Moreira, o Palmeiras somou o terceiro jogo consecutivo sem vencer para o Brasileirão e ocupa o 12.º lugar com cinco pontos, ao fim de quatro jornadas. Na liderança está o Botafogo, de Artur Jorge.