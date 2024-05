Com o título já entregue, Ruben Amorim não teve problemas em revelar o onze do Sporting para o jogo de consagração com o Desportivo de Chaves, neste sábado a partir das 18h00.

«Sim, posso dizer-vos o onze: «Vai jogar o [Diogo] Pinto, o Esgaio, o Neto, o Seba [Coates], o Inácio, o Nuno Santos, o Morita, o Hjulmand, o Trincão, o Viktor [Gyökeres] e o Pote. Essa vai ser a equipa de amanhã.

De fora estará, por lesão, Antonio Adán, que se despede do Sporting. «Quero que as pessoas e o Antonio tenham um momento de acordo com a importância que eles tiveram no clube. Quero que toda a gente se despeça deles e que toda a gente saiba que estamos muito agradecidos pelo que fizeram e, por isso, quis falar nisso», disse, referindo-se também a Luís Neto.

Fora deste jogo, além de Adán, estão ainda Geny, «ainda não está apto», tal como Matheus Reis que «teve uma recaída».Em sentido contrário, St. Juste e Eduardo Quaresma estão totalmente recuperados e estão convocados para o jogo deste sábado.