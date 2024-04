A Liga Portugal anunciou, esta terça-feira, que as competições profissionais vão arrancar no fim de semana de 10 e 11 de agosto.

Em comunicado, o organismo referiu ainda que a última jornada está prevista para 17 e 18 de maio de 2025.

Já o sorteio dos calendários da I e II Liga vai acontecer a 7 de julho, com condicionantes para «garantir a proteção das equipas que participam nas provas europeias».

As datas das competições profissionais:

7 julho – Sorteio das competições profissionais (Kick Off)

10 e 11 agosto 2024 – 1.ª jornada Liga e II Liga

30 de outubro 2024- Quartos de final Taça da Liga

7/8 e 11 janeiro 2025 – Final Four Taça da Liga

17 e 18 maio 2025 – 34.ª e última jornada da Liga e II Liga