Marcos Leonardo é o jogador com a pontuação mais elevada da 31.ª jornada da Liga, feita a combinação entre as notas atribuídas pelos jornalistas do Maisfutebol nos estádios e o SofaScore.

O avançado brasileiro jogou apenas 20 minutos, mas iniciou a reviravolta do Benfica diante do Sp. Braga e ainda foi a tempo de bisar no encontro.

Mais habituados a estas andanças estão Ricardo Velho e Viktor Gyökeres. O guarda-redes do Farense foi, mais uma vez, determinante, desta feita na vitória no reduto do Estrela da Amadora (3-0), consolidando a posição entre os melhores guardiões da liga portuguesa. Já o sueco, lançado após o intervalo no Dragão, bisou em apenas dois minutos e garantiu o empate ao Sporting (2-2).

Ainda relativamente ao Clássico, destaque para o jovem Martim Fernandes, que fez a estreia no campeonato pelo FC Porto e entrou diretamente para a equipa ideal da jornada.

Farense, FC Porto e V. Guimarães, todas com dois jogadores cada, são as equipas mais representadas neste onze.

Critérios de desempate nas notas atribuídas pelo Maisfutebol:

1-Influência direta do jogador em causa no resultado, através da marcação de golos;

2-Pontos conseguidos pela sua equipa;

3-No caso dos defesas e dos guarda-redes, o número de golos sofridos pela sua equipa e, só depois, o número de golos marcados;

4-No caso dos médios e avançados, o número de golos marcados pela sua equipa e, só depois, o número de golos sofridos;

5-Minutos jogados;

6-Critério disciplinar;

7-Classificação das respetivas equipas.