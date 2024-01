O Bayern Munique venceu, na noite desta sexta-feira, na receção ao Hoffenheim, por 3-0. Valeram os golos de Musiala, aos 18m e aos 70m, ambos assistido por Sané, e ainda um remate certeiro de Kane aos 90+1m.

Antes do jogo, o silêncio prevaleceu no momento de homenagem a Franz Beckenbauer.

Numa partida geralmente dominada pelos anfitriões, e de quando em vez polvilhada com ameaças do Hoffenheim, o marcador foi inaugurado na sequência de um canto, numa das primeiras oportunidades no encontro. Num remate cruzado, que parece surpreender o guardião dos visitantes, Musiala contou com a ajuda do poste para assinar o 1-0.



Classifiação da Bundesliga

No segundo tempo, e depois de Neuer e a trave secarem o ímpeto ofensivo de Beier e Kramaric, Sané voltou a servir Musiala, que assinou o quinto golo na Bundesliga.

Até ao derradeiro apito, destaque para a expulsão do médio Promel, que agravou as dificuldades dos visitantes. E, ao cair do pano, Goretzka serviu, pelo meio, Kane, que, à sua imagem, aumentou a contagem.

Assim, o Bayern Munique consolida o segundo lugar, atinge os 41 pontos e aproxima-se do Bayer Leverkusen, que leva 42 e este sábado visita o Augsburgo. Por sua vez, o Hoffenheim falhou o assalto à zona europeia e permanece em sétimo lugar, com 24 pontos.



