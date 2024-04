Pinto da Costa já abandonou o Estádio do Dragão.

O ainda presidente do FC Porto prepara-se para entregar o poder a André Villas-Boas e saiu da sede de campanha em silêncio, sem prestar declarações ou falar com as dezenas de associados, a maior parte dos quais dos Super Dragões, que o apoiavam no exterior do recinto.

Com uma expressão claramente abatida, Pinto da Costa acenou com a mão apenas e levantou o polegar. Posteriormente o carro que o transportava foi engolido pela multidão, que gritou pelo ainda presidente, num claro apoio.