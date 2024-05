Ruben Amorim quer toda a gente a jogar nos últimos dois jogos da Liga, frente ao Estoril e Desportivo de Chaves, para depois ter o plantel na máxima força para a final da Taça de Portugal, frente ao FC Porto, mas também diz que vai haver espaço para um «Menino» também vir a ser campeão, à partida, já este sábado, na Amoreira.

Quanto ao jogo com o Estoril, o treinador, já com o título garantido, admite alterações, mas sempre com o intuito de somar mais uma vitória.

«Sabemos que o Estoril é uma equipa que joga bem, depois jogar fora de casa não é a mesma coisa do que jogar em casa, mas fizemos a mesma preparação. Vamos fazer alterações, esta equipa que vai jogar com o Estoril é para vencer o jogo, mas não será a mesma da do jogo com o Chaves. Podemos fazer um planeamento diferente daquele jogo a jogo», começou por explicar.

O treinador, agora, já não considera que o «próximo jogo» é o mais importante, e aponta como total prioridade a final do Jamor. «Há uma gestão que vai ser feita para toda a gente jogar e, na semana da Taça de Portugal, toda a gente estar no máximo e podermos escolher à vontade, mas vão ver pelo onze que queremos vencer o jogo porque temos objetivos importantes», destacou.

E quais são os objetivos que os leões podem ainda alcançar frente ao Estoril? «Passar a melhor marca do Sporting [recorde de pontos], ter mais uma vitória, o que nunca aconteceu, continuar sem sofrer golos e, acima de tudo, fomos campeões, sim senhora, mas eu já tenho o peso de ganhar mais um título de pensar já no próximo ano. Todas essas boas sensações de ser campeão, já passaram. Agora é próximo objetivo, os recordes e é começar já a preparar a próxima época que vai ser mais difícil», acrescentou.

No ano do primeiro título, em 2021, Ruben Amorim deu a oportunidade ao então jovem Tomás Silva de juntar-se à galeria dos campeões, proporcionado ao jovem defesa alguns minutos na derradeira jornada. Amorim garante que, agora, vai haver mais um campeão.

«Poderá haver uma situação de um miúdo que tenha crescido aqui, mas não será o Quenda. Acreditamos muito no Quenda e acreditamos que o Quenda vai ser campeão pelo Sporting. Há outros miúdos que, por isto ou por aquilo, pela sua idade, o futuro poderá passar por outro sítio. Temos atenção a isso, miúdos que nos ajudaram muito nos treinos, mas que não tiveram a visibilidade de outros. Poderá haver uma situação em que um Menino vai ser convocado, mas o Quenda não. O Quenda será campeão pelo Sporting, terá tempo para isso», referiu.

Assim, além de Diogo Pinto, que vai estrear-se na baliza dos leões, Miguel Menino, médio de 21 anos, com 23 jogos na Liga 3, também vai ser campeão este sábado.

Em ano de Campeonato da Europa, o treinador também foi questionado sobre quem merecia estar na fase final, mas adiantou apenas um nome. «Merecer acho que mereciam muitos, mas também de outros clubes, portanto não me vou meter nessa situação. O mais claro parece-me o [Gonçalo] Inácio, mas depois há muito por onde escolher no Sporting. Sorte do selecionador, mas não vou estar aqui a dizer. Não é que consiga condicionar nada, mas não quero ter qualquer opinião sobre isso», destacou ainda.