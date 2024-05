Ruben Amorim mostrou-se feliz com a festa no Marquês, e que «grande festa», tal como disse o próprio, mas garantiu que essa «sensação» já desapareceu e agora só há foco nos próximos jogos, com especial destaque para a final do Jamor, frente ao FC Porto.

«Em relação ao dia da festa, acho que foi muito claro para todos: foi uma grande festa! Já todos estavam à espera do título, mas eu mais do que os jogadores e staff, porque fui o único que já foi vestido e pronto para ir para o autocarro. A minha crença é sempre maior do que o resto da malta. Foi um dia especial, mas passado dois dias já não sabe a nada, não tenho qualquer sensação sobre isso. Mas ainda temos objetivos para atingir, como a Taça de Portugal», começou por dizer, esta sexta-feira, em antevisão ao jogo frente ao Estoril.

Questionado sobre o icônico discurso na festa do Marquês, em que colocou no ar a possibilidade de ficar em Lisboa e conquistar o bicampeonato, o treinador do Sporting disse que o momento, a euforia e as «duas cervejas» ajudaram no discurso e no ‘mic drop’ final.

«Nada mudou, tenho contrato com o Sporting e não há novidades. Não disse que íamos ser bicampeões, disse que íamos ver. Todos os clubes querem ser campeões no próximo ano e nós temos o objetivo de voltar a sê-lo. Em relação a esse discurso, eu sou um homem que não costuma beber e bebi duas cervejas (risos). A euforia, o momento e tudo levou aquele ponto, mas que não haja dúvidas nenhumas que queremos ser bicampeões», concluiu.