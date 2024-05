O Sporting e o Anderlecht estão numa fase avançada da negociação de Zeno Debast e, segundo apurou o Maisfutebol, o valor global da transferência gira entre 18 e 20 milhões de euros.

Neste momento, os dois clubes discutem o seguinte modelo de negócio: entre 13 a 15 milhões de euros fixos, com outros cinco milhões de euros por objetivos.

Apesar de confiantes na chegada do jovem central de 20 anos, que assinaria um contrato válido por cinco épocas (até junho de 2029), os leões souberam que o West Ham também resolveu entrar na disputa pelo jogador.

A favor do Sporting, entretanto, está a participação da próxima edição da Liga dos Campeões e, consequentemente, a possibilidade de maior valorização no mercado, além da utilização de um plano de jogo com três centrais por parte de Ruben Amorim.

Zeno Debast foi formado no próprio Anderlecht, onde se estreou como profissional em 2021. É internacional pela Bélgica desde os 18 anos e esteve presente no último Mundial do Qatar.