A linguagem do futebol é universal e isso ficou bem patente numa curta conversa entre Viktor Gyökeres e dois adeptos num café, num vídeo partilhado pelo Sporting.

O goleador dos leões estava ao balcão a beber uma tradicional «bica» portuguesa quando foi confrontado pelos curiosos adeptos de forma singular: «Tu parles français? [Falas francês]», perguntou um deles.

O avançado respondeu que não e avançou que o seu idioma era o sueco, mas o adepto não deixou de dizer o que lhe ia na alma, desta vez em português, mas soletrado, para o sueco perceber.

«És o melhor avançado de Portugal. O Melhor! [reforçado com um the best, em inglês]. E do resto da Europa também», atirou.

Gyökeres sorriu e respondeu com um «obrigado», também em português.

A abordagem inicial do adepto até podia estar relacionada com o alegado interesse do Paris Saint-Germain na sua contratação, como já chegou a ser noticiado em França, mas, segundo contaram ao Maisfutebol, não há qualquer interesse do clube do Parque dos Príncipes no goleador dos leões.

Ora veja esta peculiar abordagem a uma das figuras da Liga: