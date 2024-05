O avançado do Sporting, Viktor Gyökeres, consolidou a liderança na lista dos marcadores do campeonato, ao final da 32.ª e antepenúltima jornada da I Liga.

O sueco marcou um dos golos da vitória do Sporting ante o Portimonense, no sábado, por 3-0, tendo agora 27 golos no campeonato.

O seu mais direto perseguidor, Simon Banza, ficou em branco na vitória do Sporting de Braga ante o Casa Pia este domingo (4-3), mantendo-se com 21 golos.

O avançado espanhol Rafa Mújica, do Arouca, não foi opção este domingo no empate ante o Estrela (0-0) – o treinador Daniel Sousa revelou que o jogador está a negociar com outro clube – e mantém-se com 20 golos.

Faltam duas jornadas para o final do campeonato e o Sporting, que se sagrou campeão nacional este domingo, está também perto de ter o melhor marcador do campeonato, tal como aconteceu na edição 2020/21, ano do anterior título, em que Pedro Gonçalves foi o melhor marcador.

OS 10 MELHORES MARCADORES

27 GOLOS:

Viktor Gyökeres (Sporting)

21 GOLOS:

Simon Banza (Sp. Braga)

20 GOLOS:

Rafa Mújica (Arouca)

15 GOLOS:

Jhonder Cádiz (Famalicão)

Samuel Essende (Vizela)

14 GOLOS:

Héctor Hernández (Desp. Chaves)

Cristo González (Arouca)

13 GOLOS:

Paulinho (Sporting)

Evanilson (FC Porto)

Bruno Duarte (Farense)