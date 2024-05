Nuno Santos falou aos jornalistas após o Sporting ter garantido a conquista do título nacional 2023/24. O ala-esquerdo admitiu que o plantel leonino não esperava a derrota do Benfica a Vila Nova de Famalicão.



«Estivemos à espera do final, estramos feliz, agora é aproveitar o momento. Não estávamos à espera, o Benfica até estava bem, podia ganhar, era o que esperávamos, festejar na próxima semana», confessou.

«Todos os títulos são importantes. Este é mais um para nós, para o Sporting, e para a excelente época que fizemos. Os títulos são todos bons, são todos vividos da mesma forma. Agora é desfrutar este momento. Já tenho alguns títulos. Agora é dar continuidade e aproveitar», acrescentou.



Questionado sobre o futuro de Amorim, Nuno Santos deixou elogios ao treinador. «[O Rúben Amorim] é um excelente treinador. Gosto dele. Tenho um carinho muito especial como temos todos», concluiu.