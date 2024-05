Durante as celebrações da conquista do campeonato nacional, os jogadores do Sporting cantaram a música de Paulinho e lançaram-no ao ar.



«Se o Paulinho mostra os dentes, eles até caem», gritaram os jogadores leoninos.



O momento foi captado por Iván Fresneda, que transmitiu as celebrações em direto nas redes sociais. Veja: