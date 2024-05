O título do Sporting marcou a noite de domingo no panorama nacional, mas também foi destaque na imprensa internacional, em vários países por esse mundo fora.

Aqui ao lado, em Espanha, os principais jornais fizeram referência à conquista leonina. A Marca destaca a derrota do Benfica que soltou a festa em Alvalade e a temporada de Viktor Gyökeres, «chave para o triunfo» na Liga.

O Sport fala «numa temporada extraordinária», com nota para o registo perfeito em casa – 16 vitórias em 16 jogos –, ao passo que o Mundo Deportivo sublinha Gyökeres, «o grande artífice do êxito», e o «renascimento de Trincão». O ABC, de Sevilha, deu ênfase à festa «verde e branca» no Marquês de Pombal.

Em França, o FootMercato noticia «uma recompensa justa» para a equipa de Ruben Amorim, «imbatível» em 2023/24. O Le Figaro destaca a campanha de Gyökeres, assim como o L’Équipe, que lembra um «imparável Gyökeres» e diz que este «é um desfecho lógico» para a temporada do clube lisboeta.

Também o RMC Sport não fugiu à regra: o órgão de Monte Carlo diz que o Sporting foi «carregado por Gyökeres» e que este título pode aumentar ainda mais a cobiça a Ruben Amorim.

Na Alemanha, o Sport1 escreve que o «campeão recordista» Benfica e Roger Schmidt perderam a hipótese de conseguir o bicampeonato, enquanto o Volksstime diz que esta é uma época «globalmente dececionante» para as águias e para o técnico alemão.

Veja na galeria acima associada a revista de imprensa internacional sobre o título do Sporting.