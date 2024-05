O Sporting fez aumentar para 17 o número de clubes já qualificados diretamente para a Liga dos Campeões 2024/25. Estão, assim, praticamente fechadas metade das 36 vagas para uma época que é de entrada de um novo formato na principal competição europeia de clubes.

Os leões garantiram a qualificação fruto do título nacional assegurado no domingo, com a derrota do Benfica em Famalicão, conseguindo também (para já), os 18,62 milhões de euros com a entrada direta na competição.

Além do Sporting, neste fim de semana houve outro clube a garantir a qualificação direta para a Champions. E é um estreante: o Girona, de Espanha.

Das 25 vagas de qualificação direta via campeonatos (excluindo aqui as duas vagas extra, já garantidas por Itália e Alemanha), 16 já foram atribuídas e estão agora em disputa nove: duas em Itália (corrida aos 3.º e 4.º lugares), duas em França (2.º e 3.º lugares), uma em Inglaterra (4.º lugar), uma em Espanha (4.º lugar), uma na Bélgica, uma na Escócia e uma na Áustria (no caso destes últimos três, o campeão, ainda não conhecido).

Itália e Alemanha foram, como acima dito, os países que garantiram uma vaga extra cada fruto do desempenho global dos clubes desses países nas competições europeias em 2023/24 e, neste sentido, e perante o atual cenário na Bundesliga, é isso que já definiu os cinco clubes alemães já apurados. No caso de Itália, além da corrida ao 3.º e 4.º lugares ainda em aberto, está também em aberto a corrida ao 5.º lugar nesta altura.

Os 17 clubes já apurados para a Champions 2024/25:

INGLATERRA (3 de 4):

Arsenal, Manchester City, Liverpool

ESPANHA (3 de 4):

Real Madrid, Barcelona, Girona

ALEMANHA (5 de 5):*

Bayer Leverkusen, Bayern Munique, Estugarda, Leipzig, Borussia Dortmund

ITÁLIA (2 de 5):*

Inter de Milão, Milan

FRANÇA (1 de 3):

PSG

PAÍSES BAIXOS (2 de 2):

PSV, Feyenoord

PORTUGAL (1 de 1):

Sporting

BÉLGICA (0 de 1): -

ESCÓCIA (0 de 1): -

Áustria (0 de 1): -

Quem mais se qualificaria diretamente se os campeonatos terminassem hoje?

Importa referir ainda, nesta corrida de final de época aos lugares de Champions, que estes seriam os restantes clubes apurados diretamente através dos campeonatos, caso estes terminassem hoje: Aston Villa (Inglaterra), Atlético Madrid (Espanha), Juventus e Bolonha (Itália), Mónaco e Brest (França), Club Brugge (Bélgica), Celtic (Escócia), Sturm Graz (Áustria) e ainda a Roma, pela vaga extra em Itália, pois é o atual 5.º classificado da Serie A.

*Alemanha e Itália juntaram, às quatro vagas via campeonato que tinham à partida, a vaga extra por terem já garantido que são os dois países com melhor coeficiente de 2023/24.