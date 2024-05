O Sporting, que se sagrou campeão nacional 2023/24 na noite de domingo, garantiu também, por consequência, a entrada direta na Liga dos Campeões da próxima época, marcada pelo novo formato, com 36 clubes participantes.

Garantida a única vaga direta (por predefinição) através da liga portuguesa – ainda que o Benfica ainda tenha hipóteses de conseguir mediante o vencedor da Liga Europa – o Sporting assegurou, desde já, 18,62 milhões de euros do prémio de entrada.

Mas o valor com a participação na Liga dos Campeões 2024/25 vai, inevitavelmente, ser maior.

O Sporting irá arrecadar uma parcela através do agora designado value pillar, bloco que representa 35 por cento dos prémios totais na Liga dos Campeões e que combina o antigo market pool (valor de mercado) com o coeficiente dos clubes na UEFA. Algo que só será conhecido com mais exatidão no verão, já mais perto do início da época e quando forem conhecidos todos os apurados para a Liga dos Campeões e quando forem fechados os contratos televisivos.

De recordar que este bloco de prémios é dividido em duas partes: a europeia e a não-europeia e o rácio entre as duas vai ser baseado nos contratos concluídos com os mercados de media até 1 de julho, para se chegar ao valor da cota por clube. Por exemplo, se na Champions o valor dos direitos televisivos europeus for 75% do total de receitas televisivas, o value pillar da competição é dividido em 75% para a parte europeia e 25% para a não-europeia.

