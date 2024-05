Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo e adepta assumida do Sporting, deixou esta segunda-feira uma mensagem de felicitações aos novos campeões nacionais.

«Bom dia a todos! Muitos parabéns ao meu clube do coração. Somos campeões», pode ler-se, na mensagem de Dolores Aveiro, através das redes sociais, nas quais publicou também um vídeo.

O Sporting sagrou-se campeão nacional na noite de domingo, sem jogar, fruto da derrota do Benfica em Famalicão, por 2-0, na 32.ª e antepenúltima jornada da I Liga.

A equipa treinada por Ruben Amorim é líder, com 84 pontos, mais oito do que o Benfica, 2.º classificado com 76 pontos. Faltam duas jornadas para o fim do campeonato.