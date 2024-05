O Sporting vai ser o primeiro clube em Portugal a testar a tecnologia NFC num jogo de futebol.

A tecnologia, que permite a partilha de dados e outro tipo de informação sem fios entre telemóveis e outros dispositivos, será disponibilizada para que os sócios com Gamebox (lugar anual) possam aceder ao Estádio José Alvalade no jogo com o Desportivo de Chaves.

Para tal, explica o clube leonino, basta que a Gamebox seja adicionada à wallet, o que permitirá que os toniquetes se abram apenas com a aproximação do telemóvel caso este suporte a tecnologia NFC.

Este teste piloto estará disponível em todas as portas de acesso ao estádio na partida a contar para a última jornada da Liga, sendo expectável, caso a experiência seja um sucesso, que seja aplicado a partir da próxima época.