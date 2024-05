O Sporting prosseguiu esta quinta-feira a preparação para a deslocação ao Estoril, jogo da 33.ª e penúltima jornada da Liga que está marcado para as 18h00 de sábado, com Ruben Amorim a introduzir duas novidades na sessão de treino dos novos campeões.

Uma das novidades foi Mauro Couto, um extremo/avançado de 18 anos que, esta época, somou 12 jogos e marcou três golos na Liga 3, depois de ter começado a temporada ainda nos juniores do Paços de Ferreira.

A outra novidade foi Rafael Nel, mas neste caso, trata-se de mais um regresso, uma vez que o avançado de 19 anos chegou a somar 6 minutos na Liga Europa, esta época, quando saltou do banco no jogo de play-off com os suíços do Young Boys que os leões venceram por 3-1.

O Sporting volta a treinar esta sexta-feira, pela manhã, na Academia Cristiano Ronaldo, antes de Ruben Amorim falar aos jornalistas, numa conferência de imprensa que está marcada para as 12h30.