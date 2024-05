Ruben Amorim confirmou esta sexta-feira que Franco Israel e Antonio Adan estão fora de combate para o final da temporada e que, nesta altura, Diogo Pinto será o eleito para defender a baliza do Sporting nos três jogos que faltam para terminar a época, já com a final da Taça de Portugal à vista.

Além dos problemas físicos dos dois guarda-redes mais utilizados ao longo da temporada, no caso de Adán, acrescentava-se a obrigação de renovar caso o espanhol fizesse mais dois jogos, mas Amorim garante que não será por esse pormenor que o experiente guardião não vai para a baliza.

«Nós não fazemos essas contas, temos objetivos e o importante é vencer títulos pelo Sporting. O Antonio não pode dar o contributo à equipa por estar ainda lesionado. O Franco, como viram, foi operado e está fora do resto da época», destacou o treinador em conferência de imprensa.

Sobram, assim, três guarda-redes da formação, já com uma hierarquia estabelecida. «Por enquanto, o Pinto vai ser o titular, temos o Francisco [Silva] no banco e temos o [Guilherme] Pires como terceiro guarda-redes neste momento. Confiamos em todos. Temos também esse objetivo de ajudar um rapaz que fez todo o crescimento aqui e que se vai estrear pela equipa principal do Sporting», adiantou.

Uma enorme responsabilidade para o jovem guarda-redes de 19 anos que, esta época, soma apenas oito jogos na Liga 3. «É um peso grande, obviamente que o contexto vai ajudar porque já fomos campeões e, de certeza, que todos os jogadores da equipa vão ajudar ao máximo o Pinto. Todos sabem que ele está preparado para ajudar-nos a manter jogos sem sofrermos golos», destacou ainda Ruben Amorim.