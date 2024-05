Franco Israel foi operado este domingo ao joelho direito, informou o Sporting.

O guarda-redes uruguaio foi submetido a uma intervenção cirúrgica para o tratamento de lesão meniscal do joelho direito e, ao que tudo indica, terminou a época. A cirurgia foi realizada com sucesso no Hospital CUF pela equipa médica de ortopedia dos leões.



Ruben Amorim fica assim limitado no que respeita às opções para a baliza, visto que Adán ainda não recuperou totalmente da lesão sofrida no início da março apesar de já estar a trabalhar no relvado. Sobram Diogo Pinto e Francisco Silva, dois jovens guardiões da formação do Sporting.



Os leões têm ainda três jogos por disputar até final da época contra Estoril e Desp. Chaves, ambos para a Liga, e a final da Taça frente ao FC Porto, no Jamor.