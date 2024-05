O Sporting respondeu da melhor maneira à vitória do Benfica em Gaia e triunfou em casa do At. Ouriense, por 3-0.

As leoas adiam assim a decisão do título para a última jornada, no próximo fim de semana.

Em Ourém, as comandas de Mariana Cabral construíram o triunfo em apenas oito minutos, com golos de Olivia Smith (27m), Joana Martins (32m) e Ana Capeta (35m).

Com este resultado, o Sporting está no segundo lugar, com 51 pontos, menos dois do que o Benfica. O clube de Alvalade tem de vencer na última jornada o Damaiense e esperar que as não ganhem na receção ao Racing Power, terceiro classificado.