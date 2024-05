Depois da conquista da Taça da Liga a meio da semana, a equipa de futebol feminino do Benfica deu um passo importante rumo a mais um objetivo da época, ao vencer em casa do Valadares Gaia (1-0), num jogo da 21ª jornada do campeonato.

Com este triunfo, as águias vão para a última ronda da Liga a saber que conquistarão o título em caso de triunfo na receção ao Racing Power. Até podem festejar já esta tarde, mas para isso é preciso que o Sporting não vença no terreno do Atlético Ouriense.

Já lá vamos.

Em Gaia, Chandra Davidson fez o único golo da partida aos 44 minutos, numa manhã de muita chuva que deixou o sintético impraticável em muitas zonas.

O Benfica chega assim aos 53 pontos, mais cinco do que o Sporting, mas mais um jogo. Se as leoas vencerem o Atlético Ouriense, as decisões vão para a última jornada: aí, as águias só precisam de fazer um resultado igual ao grande rival.

O Valadares Gaia é sexto, com 33 pontos.