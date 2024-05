O Benfica e o Sporting empataram sem golos no Seixal, na 13.ª jornada da fase de apuramento do campeão nacional de iniciados.

Com este resultado, os encarnados chegam aos 35 pontos e seguem confortáveis na liderança.

Já o Sporting, com um jogo a menos do que as águias, passa a somar 19 e está quase matematicamente afastado do título.

Destaque ainda para o triunfo do FC Porto por 1-0 sobre o Sp. Braga: os azuis e brancos estão no segundo lugar com 28 pontos.