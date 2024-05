A «dança» de treinadores continua e nas últimas horas houve mais desenvolvimentos a esse respeito.

No Milan, foi oficializada a saída de Stefano Pioli, ao fim de cinco anos, e há um português a ser apontado como sucessor. Antes, já o Ajax havia confirmado que Francesco Farioli é o novo treinador da equipa principal.



Por sua vez, o Mundo Deportivo aponta Hansi Flick como novo treinador do Barcelona, sucedendo a Xavi. O anúncio oficial vai acontecer na segunda-feira, de acordo com a mesma fonte.

Mas o mercado também está a mexer no que a jogadores diz respeito.

O Inter Miami quer voltar a «pescar» na Europa e juntar Nacho Fernández, de saída do Real Madrid, ao clã liderado por Messi. Em Itália, o brilharete de Lookman na final da Liga Europa despertou o interesse de vários clubes ingleses no avançado da Atalanta.

Por falar em Inglaterra, o Manchester City estará na disposição de libertar Ederson, cobiçado na Arábia Saudita. No entanto, só pelo preço certo.

Acompanhe aqui as principais movimentações do mercado de transferências.