Rui Ferreira é o novo treinador do Académico de Viseu, informou esta quinta-feira a SAD do emblema beirão.

«É mais um passo para mim. No trajeto de um treinador, o mais importante são os resultados e, nesse sentido, queremos abraçar este desafio pelo clube. Sentimos que as condições que nos ofereceram nos permitirão ganhar mais vezes, algo que seguramente vamos conseguir», afirmou à comunicação do clube o técnico de 51 anos.

Após a saída de Jorge Simão, a equipa beirã acabou nos últimos cinco jogos por ser orientada, interinamente, pelos três elementos que integram os quadros técnicos do Académico de Viseu – Cláudio Erasmo, Gil Oliveira e Ricardo Janota –, que agora passam o testemunho a Rui Ferreira, com quem a SAD do emblema de terras de Viriato assinou um contrato válido até 2025.

Rui Ferreira era um treinador livre no mercado e chega a Viseu depois de ter passado pelo comando técnico de clubes como Felgueiras 1932, Feirense, no qual esteve três temporadas e Torreense, tendo deixado a equipa em dezembro de 2023, após 18 jogos oficiais.