O Ajax anunciou esta quinta-feira a contratação de Francesco Farioli, ex-treinador do Nice.

O técnico italiano deixa a Liga Francesa para suceder John van't Schip, interino desde outubro de 2023, no comando técnico do quinto classificado da Liga dos Países Baixos.

Farioli assinou um contrato válido até ao verão de 2027.

O novo técnico da equipa de Amesterdão começou a sua carreira no futebol como treinador de guarda-redes do Margine Coperta, de Itália, em 2009, estreando-se como técnico adjunto em 2020, pelos turcos do Alanyaspor. Em 2021, aos 31 anos, assinou como treinador principal do Fatih Karamgürük, tornando-se o técnico ativo mais novo numa liga europeia profissional. No final do mesmo ano, regressou ao Alanyaspor, desta vez como treinador principal. Em junho de 2023, assinou um contrato com o Nice, válido por dois anos.