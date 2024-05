O mais recente convidado do podcast do Manchester City, Bernardo Silva falou sobre o início da carreira, nomeadamente sobre o processo que conduziu à sua saída do Benfica.

O internacional português lembrou que não ia jogar na época em que saiu para o Mónaco e que houve sempre bastantes dúvidas quanto ao seu físico.

«Tive a motivação para provar que as pessoas estavam erradas e que há muitas maneiras de se jogar futebol», afirmou.

«Eu não ia jogar, não ia sequer ser convocado. E o Benfica queria emprestar-me a um clube mais pequeno em Lisboa. Claro que tive algumas dúvidas nesse momento. Não esperava chegar aonde cheguei até agora. Estou muito feliz com a minha carreira», recordou.

Bernardo falou ainda sobre a recente conquista da Premier League e rebateu as críticas que recebe no balneário sobre… moda.

«Na verdade, gosto da maneira como o John Stones se veste, mas não concordo quando ele diz que eu sou um dos que se veste pior da equipa», disse.

«Agora toda a gente espera que ganhemos todas as épocas, mas não é fácil ganhar a Premier League. É muito, muito difícil», atirou.