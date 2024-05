A Globe Soccer Awards anunciou, esta sexta-feira, os nomeados para várias categorias na Europa, com especial destaque para a presença de nomes portugueses. A entidade entrega o prémio em 2024 para o Melhor Equipa, Melhor Jogador, Melhor Treinador e Jogador Emergente.

Na categoria da Melhor Equipa, foi nomeado o novo campeão nacional, o Sporting, que chegou aos «oitavos» da Liga Europa, às «meias» da Taça da Liga e à final da Taça de Portugal.

🏆 The KAFD #GlobeSoccer European Awards nominees for BEST MEN'S CLUB are: Arsenal, Atalanta, Barcelona, Bayer Leverkusen, Bayern Munich, Borussia Dortmund, Brest, Girona, Inter Milan, Liverpool, Manchester City, Monaco, PSG, Real Madrid and Sporting CP. pic.twitter.com/19ogZKYIbr — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) May 10, 2024

Ao leme dos leões encontra-se Ruben Amorim, que também foi nomeado para Melhor Treinador, juntamente com mais 14 ilustres técnicos.

🏆 The KAFD #GlobeSoccer European Awards nominees for BEST COACH are: Alonso, Amorim, Ancelotti, Arteta, Emery, Enrique, Gasperini, Guardiola, Hoeness, S. Inzaghi, Míchel, Motta, Terzić, Tuchel and Xavi. pic.twitter.com/N6yLlwpXN4 — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) May 10, 2024

No que toca a jogadores, Bernardo Silva, do Manchester City, está entre os 20 melhores da Europa, juntamente com o ex-Benfica, Alejandro Grimaldo.

🏆 The KAFD #GlobeSoccer European Awards nominees for BEST MEN'S PLAYER are: Bastoni, Bellingham, Çalhanoğlu, Foden, Griezmann, Grimaldo, Guirassy, Haaland, Hummels, Kane, Kimmich, Kroos, Lautaro, Mbappé, Palmer, Rodrigo, Saka, Salah, Bernardo and Vinícius Jr. pic.twitter.com/pt8TzZxn9g — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) May 10, 2024

Por fim, João Neves, jovem de 19 anos do Benfica, faz parte da lista dos 15 melhores jovens futebolistas, num grupo que conta também com Bellingham, Xavi Simons ou Florian Wirtz.