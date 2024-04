Ruben Amorim começou a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o FC Porto com uma declaração em que confessou ter sido um erro a viagem a Londres na passada segunda-feira. O tema marcou, de resto, a conversa com os jornalistas daí para a frente e o técnico, entre tentativas de escapar às questões, lá acabou por responder sobre o tema.



«Acho que foi um erro pelo facto de estarmos perto de ganhar o campeonato e o líder da equipa provocar este ruído, tendo ou não razão. Foi um erro porque sou o maior defensor disso. Falei em erro, mas não vou entrar em mais pormenores sobre o que aconteceu», referiu.



De seguida, o treinador admitiu que perdeu créditos junto de staff, adeptos e jogadores. «Perdi um bocadinho com todos. Faz parte das relações e vou tentar recuperar isso. Foi um erro. Estou numa fase onde vocês querem respostas e muitas vezes eu não tenho respostas. Se calhar isso leva-me a ter comportamentos que não devia, mas não vou fazer disso um grande caso», disse.



Ainda assim, Amorim defendeu que o que aconteceu no início da semana não vai influenciar a prestação do Sporting no Clássico com o FC Porto, agendado para este domingo (20h30), no Dragão.



«Pode ter influência na forma como se olha para o jogo. Quebra aqui algum euforia, o que se calhar é bom. Custa-me ter sido eu a quebrar essa situação. Mas vai ter a influência que quisermos que tenha. Os jogadores já levaram o treinador ao túnel e vão receber um jantar onde quiserem. Não mexeu nada e eles estão preparados para o jogo», assegurou.