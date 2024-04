O treinador do Sporting, Ruben Amorim, assumiu este sábado, em conferência de imprensa, que a viagem a Londres, na última segunda-feira, «foi um erro».

Na conferência de imprensa de antevisão ao FC Porto-Sporting, Amorim pediu desculpa aos jogadores, ao pessoal técnico do Sporting, aos adeptos e também à família.

«Vamos tirar o elefante da sala. Vou falar disto uma vez. A primeira coisa é que o clube tinha conhecimento da minha viagem. É importante e muda o contexto. A segunda situação: falar do manto de secretismo à volta da viagem. Eu, secretamente, estacionei o carro cá fora, passei por cerca de 15 pessoas, cheguei a tirar fotografias com pessoas e entrei no avião. Retirar por isso um bocadinho dessa coisa de que foi feito nas costas, principalmente do clube», começou por dizer Amorim.

«O ponto mais importante: foi um erro a minha viagem. O timing foi completamente desajustado, não me pareceu na altura. Foi desajustado, ainda para mais quando eu sou tão exigente com os meus jogadores, sou sempre o primeiro a dizer que os problemas individuais de cada um não se podem sobrepor à equipa e, portanto, foi uma falha minha. Tenho de assumir e viver com isso. Pensando friamente depois, é muito claro. Também não é verdade que não dei explicações aos jogadores. Dei aos jogadores e ao staff. Agora é seguir em frente, também utilizando a parte pública para pedir desculpas aos sportinguistas, ao staff e principalmente, publicamente, aos meus jogadores», prosseguiu.

O treinador assumiu que falhou com a palavra. «Faltei à minha palavra, é verdade. Mas nem sempre as coisas são branco e preto. Faltei também à palavra em casa quando disse que só treinava mais um ano e depois ia para a beira deles. Vou sempre desiludir alguém. Estas coisas acontecem. É focar no jogo seguinte e seguir em frente», referiu.