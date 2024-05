André Villas-Boas já está no Centro de Treinos do Olival, tal como tinha dito que ia fazer esta quinta-feira.

O novo presidente do FC Porto foi o primeiro a chegar, aliás, logo bem cedo: o relógio marcava 07h39 horas da manhã quando o carro elétrico conduzido por Villas-Boas cruzou os portões do Olival.

Mais tarde, pelas 08h04, chegaram dois polícias do corpo de segurança pessoal do novo presidente e começaram também a chegar os primeiros jogadores.

O novo CFO [Chief Financial Officer] do FC Porto, Pereira da Costa, chegou pouco depois, pelas 08h10, ainda antes do treinador Sérgio Conceição, que cruzou os portões do Olival pelas 08h25.

Seguiu-se o capitão Pepe, às 08h33, e pelas 08h40, uma hora depois de André Villas-Boas, chegou Andoni Zubizarreta, o futuro diretor desportivo do FC Porto.

Desta forma, os novos responsáveis máximos do clube portista já estão todos no Olival, para uma visita de cortesia, apenas, de forma a apresentarem-se ao plantel e a falarem com Sérgio Conceição.

Villas-Boas ainda não pegou formalmente nos dossiers relativos ao futebol, pelo que a deslocação desta quinta-feira ao Olival serve apenas para uma primeira conversa com Sérgio Conceição, que pode ser bastante esclarecedora para o futuro.