Na véspera do Clássico com o FC Porto, Ruben Amorim confirmou que Matheus Reis e Adán não vão jogar no Dragão e que Viktor Gyökeres está em dúvida.



«O FC Porto vai ser forte, muito agressivo e deve ter casa cheia. Os adeptos vão apoiar o clube. E depois, o Sérgio é muito orgulhoso e o jogo vai ser muito difícil. O Matheus e o Adán estão fora e o Viktor tem um pequeno problema. Vai ser convocado, mas está em dúvida», adiantou, em conferência de imprensa.



O técnico dos leões deixou ainda elogios a Francisco Conceição, uma das principais figuras ofensivas da equipa portista.



«O FC Porto tem jogado em 4-3-3 e poderá mudar as características dos jogadores. O Pepê pode ter de voltar a jogar como defesa-direito e o Taremi ou o Baró podem entrar para junto do Evanilson. O Wendell também é diferente do Zaidu, joga mais por dentro e tem outra definição apesar de não ser tão rápido. O Francisco Conceição também melhorou muito a equipa, tornoua perigosa, agressiva e forte no um contra um. É um momento diferente [em comparação com a primeira volta], momento de incerteza no FC Porto e aqui a confusão criada pelo treinador. Vai ser um bom fim de semana», atirou, entre risos.



Confrontado com as palavras de Nico González que disse que o FC Porto «era melhor que o Sporting» e que iria demonstrá-lo no jogo deste domingo (20h30), Amorim desvalorizou-as.



«Quero que os meus jogadores sejam assim também independentemente dos pontos que têm. Quero que eles pensem que são os melhores do campeonato», afirmou.