Ruben Amorim embarcou nesta segunda-feira para Londres para reunir com os proprietários do West Ham, noticiou a CNN Portugal.

O treinador do Sporting deixou Portugal acompanhado pelo empresário Raul Costa num jato privado colocado à disposição pelo clube inglês.

Amorim a caminho de Londres? pic.twitter.com/Uaf3E3a3Oy — Universo Sporting (@Universo_scp) April 22, 2024

De referir que o The Athletic deu conta de que Amorim era o alvo prioritário do clube londrino para a próxima época.

O Sporting treinou ainda nesta segunda-feira. Seguem-se agora dois dias de folga antes do regresso aos trabalhos na quinta-feira para preparar o clássico com o FC Porto no domingo no Estádio do Dragão.