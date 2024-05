O Benfica venceu o Sporting por 1-0 e conquistou a Taça da Liga de futebol feminino pela quarta vez em cinco edições da prova.

No Estádio do Restelo (com 9.016 espetadores), o jogo começou equilibrado e ao intervalo o nulo não foi alterado. Um encontro com algumas lesões e bastante físico, de parte a parte, apenas ficou decidido já perto dos minutos finais.

Filipa Patão foi ao banco de suplentes buscar Chandra Davidson e a antiga jogadora do Sporting foi essencial para dar o triunfo às encarnadas. Num lance de contra-ataque, a canadiana ainda permitiu uma primeira defesa a Seabert, mas na recarga conseguiu atirar a contar.

Desta forma, o Benfica conquista o segundo título da época, depois da Supertaça e pode ainda juntar o campeonato e a Taça de Portugal.