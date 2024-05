Karl-Heinz Schnellinger, antigo internacional alemão, morreu na madrugada de terça-feira, aos 85 anos, anunciou a família.

Presentes em quatro finais do Campeonato do Mundo, o antigo defesa faleceu no Hospital San Rafaele, em Milão.

Schnellinger, refira-se, foi internacional pela Alemanha Ocidental em 47 ocasiões – marcou um golo, na meia-final do Mundial de 1970, frente à Itália. A nível individual, ficou em terceiro na Bola de Ouro de 1962.

A nível de clubes, jogou em clubes como o Colónia, o Mantova, a Roma e o Milan. Ganhou a Taça dos Campeões Europeus pelos rossoneri, além de um campeonato, uma Taça de Itália, uma Taça Intercontinental e duas supertaças europeias.