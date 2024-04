O Sporting voltou a treinar na manhã desta quarta-feira para preparar a deslocação a Barcelos e o guarda-redes Antonio Adán trabalhou no relvado, estando a ser vigiado pelo departamento médico, confirmou o Maisfutebol.

O guardião de 36 anos ainda recupera da lesão muscular na coxa esquerda sofrida no início de março e continua como baixa para o treinador Ruben Amorim, mas vai dando passos na recuperação.

Na passada sexta-feira, na antevisão ao jogo com o Benfica, o treinador Ruben Amorim afirmara que Adán tinha ido a «campo» nos trabalhos da equipa.

Para o jogo com o Gil Vicente, além de Adán, o treinador Ruben Amorim não vai poder contar, por motivos disciplinares, com o médio Morten Hjulmand e com o extremo Nuno Santos, que cumprem um jogo de suspensão, depois dos cartões amarelos vistos na vitória por 2-1 ante o Benfica, no passado sábado, no dérbi da 28.ª jornada.

O Sporting é líder com 71 pontos, mais quatro do Benfica, tendo ainda menos um jogo do que os encarnados. O calendário será acertado na visita a Famalicão, na terça-feira, em jogo a contar para a 20.ª jornada (20h15). Antes, há a visita a Barcelos, esta sexta-feira (20h15), para a qual Amorim fará a antevisão em conferência de imprensa na quinta-feira, a partir das 12h30, em Alcochete.