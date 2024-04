Acabou o sonho de Rafa Nadal. O lendário tenista espanhol despediu-se esta terça-feira do Masters 1.000 de Madrid, torneio que venceu por cinco vezes, ao perder, nos oitavos de final, diante do jovem checo Jiri Lehecka pelos parciais de 5-7 e 4-6.

Um jogo de emoções fortes para Nadal que já tinha revelado dificuldades nas vitórias sobre Darwin Blanch, Alex De Minaur e Pedro Cachín. Esta noite já não teve forças para contrariar Lehecka, 31.º do ranking ATP.

No final do jogo, com o público todo de pé, incluindo o treinador Diego Simeone, Nadal conseguiu segurar as lágrimas, mas Lehecka chorou. O experiente tenista espanhol, que está a realizar a última temporada da carreira, até brincou com a situação, depois de já ter dito que este foi o último Masters de Madrid da carreira.

«Estava a brincar, para o ano estou de volta», atirou Nadal, em jeito de brincadeira, arrancando gargalhadas das bancadas.

Mais a sério, Nadal deixou palavras sentidas na despedida no torneio que diz ser mais importante do que qualquer Grand Slam que tenha disputado.

«A única coisa que posso fazer é agradecer. Foi uma viagem incrível que comecei ainda muito pequenino. A primeira vez que joguei em Madrid foi em 2003. A primeira vez que fui competitivo foi em 2005. Foi uma das minhas melhores vitórias. Desde então, senti sempre o carinho do público de Madrid. Só posso agradecer», destacou no final do jogo.

A homenagem do torneio a Rafa Nadal: