Rafael Nadal foi eliminado na 2.ª ronda do ATP 500 de Barcelona.

O regresso à competição mais de três meses depois, o tenista espanhol foi afastado pelo australiano Alex de Minaur em dois sets.

Nadal ainda deu luta no primeiro set, que perdeu por 7-5, mas no segundo foi notória a falta de forma do ex-número 1 mundial, que perdeu por 6-1 num encontro que teve a duração de uma hora e 52 minutos.