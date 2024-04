O Cuiabá vem a Portugal negociar Álvaro Pacheco. Segundo apurou o Maisfutebol, o presidente Cristiano Dresch vai viajar em breve para tentar fechar no imediato a contratação do treinador, que está a fazer um grande trabalho no Vitória Guimarães.

Álvaro Pacheco tem contrato por mais uma temporada, pelo que o Cuiabá terá de chegar a um entendimento com o clube vitoriano e pagar uma compensação financeira, para garantir o técnico.

Este não é um tema fácil de resolver, mas a verdade é que a presença do presidente do clube em Portugal é um sinal do forte interesse do Cuiabá e as perspetivas são boas: Álvaro Pacheco vê com bons olhos um desafio na Série A do Brasileirão.

Recorde-se que o Cuiabá está sem treinador desde que perdeu o também português António Oliveira para o Corinthians, ainda durante o mês de fevereiro, tendo entregado a equipa desde então ao interino Luiz Fernando Iubel.

Já Álvaro Pacheco começou a época no Estoril, mas foi despedido à sexta jornada. À oitava ronda chegou ao V. Guimarães e desde então somou 18 vitórias em 30 jogos, tendo colocado a equipa a lutar pelo pódio da Liga.