O futuro de Ruben Amorim foi o tema que marcou a conferência de imprensa do Sporting antes do Clássico contra o FC Porto, agendado para as 20h30 deste domingo, no Dragão. O treinador não confirmou o nome do clube com o qual esteve a negociar em Londres, na passada segunda-feira, e rejeitou a ideia de que tem «plano A, B ou C».



«O importante é o jogo», defendeu, em conversa com os jornalistas.



Perante a insistência, Amorim reiterou a ideia que errou com o clube, plantel e adeptos leoninos. «Estou sempre motivado para trabalhar no Sporting. A verdade é que existe essa dúvida porque eu fiz asneira. Tenho de aceitar isso. Não desfoquei dos objetivos do clube. Não muda nada. Estou sempre motivado no Sporting», defendeu.



Questionado acerca da permanência em Alvalade na próxima época, o treinador confessou estar «perdido».« Em relação ao futuro, volto a dizer. Estou mais perdido do que vocês. O que sei é que se não ganharmos títulos, vou-me embora. O único objetivo é ser campeão e depois logo se vê», concluiu.